Feu d'artifice sonorisé Salle polyvalente Dompaire dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice sonorisé

Salle polyvalente 195 rue de la gare Dompaire Vosges

Gratuit

Dimanche 2025-07-13 22:30:00

Feu d’Artifice sonorisé.

Offert par les municipalités de Dompaire et Madonne et LamereyTout public

Salle polyvalente 195 rue de la gare Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54

English :

Fireworks display.

Offered by the municipalities of Dompaire et Madonne et Lamerey

German :

Feuerwerk mit Musikbeschallung.

Angeboten von den Gemeinden Dompaire und Madonne und Lamerey

Italiano :

Spettacolo pirotecnico.

Offerto dai comuni di Dompaire e Madonne et Lamerey

Espanol :

Castillo de fuegos artificiales.

Ofrecida por los municipios de Dompaire y Madonne et Lamerey

