Informations pratiques

Soubise

Feu d’artifice

Étang Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Feu d’artifice organisé par la mairie.

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Étang Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 communication@soubise.fr

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English : Fireworks

Fireworks display organised by the town hall.

L’événement Feu d’artifice Soubise a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan