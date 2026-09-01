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AGENDA · Soubise

Feu d’artifice Soubise

samedi 19 septembre 2026 · Soubise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Étang
Ville
17780 Soubise
Département
Charente-Maritime
Tarif

Soubise

Feu d’artifice

Étang Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Feu d’artifice organisé par la mairie.
  .

Étang Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04  communication@soubise.fr

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English : Fireworks

Fireworks display organised by the town hall.

L’événement Feu d’artifice Soubise a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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