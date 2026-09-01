AGENDA · Soubise
Feu d’artifice Soubise
samedi 19 septembre 2026 · Soubise
Informations pratiques
Soubise
Feu d’artifice
Étang Soubise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Feu d’artifice organisé par la mairie.
.
Étang Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 communication@soubise.fr
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English : Fireworks
Fireworks display organised by the town hall.
L’événement Feu d’artifice Soubise a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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