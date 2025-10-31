Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire Douarnenez
Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire Douarnenez lundi 13 juillet 2026.
Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire
Port de plaisance Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
2026-07-13
Souper du pêcheur à partir de 18h organisé par l’APEL St Jean
Feu d’artifice tiré devant l’île Tristan visible depuis le chemin côtier vers 22h30/23h
Bal à partir de 23h45 .
Port de plaisance Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
