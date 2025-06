Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes 13 juillet 2025

Feu d’artifice Stade de la Bellangerais Rennes Rennes Dimanche 13 juillet, 23h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À l’occasion de la fête nationale, le célèbre feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h au stade de la Bellangerais !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-13T23:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-13T23:59:00.000+02:00

1



Stade de la Bellangerais Rennes 51 Rue du Scorff, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine