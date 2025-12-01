Feu d’artifice & Tartiflette

Stade de Bransat Bransat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez vivre une soirée chaleureuse à Bransat tartiflette, feu d’artifice, buvette et vin chaud, suivis d’une soirée dansante ! Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

.

Stade de Bransat Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 50 95 22

English :

Come and enjoy a warm evening in Bransat: tartiflette, fireworks, refreshments and mulled wine, followed by dancing! A convivial moment to share with family and friends.

L’événement Feu d’artifice & Tartiflette Bransat a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule