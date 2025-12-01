Feu d’artifice & Tartiflette Bransat
Feu d’artifice & Tartiflette Bransat samedi 13 décembre 2025.
Feu d’artifice & Tartiflette
Stade de Bransat Bransat Allier
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez vivre une soirée chaleureuse à Bransat tartiflette, feu d’artifice, buvette et vin chaud, suivis d’une soirée dansante ! Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.
Stade de Bransat Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 50 95 22
English :
Come and enjoy a warm evening in Bransat: tartiflette, fireworks, refreshments and mulled wine, followed by dancing! A convivial moment to share with family and friends.
