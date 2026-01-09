Feu d’artifice Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier
Feu d’artifice Valmeinier Centre Station (1800) Valmeinier mercredi 11 février 2026.
Feu d’artifice
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 19:15:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-11
Venez assister au feu d’artifice de votre semaine de vacance à Valmeinier, afin de clôturer la descente aux flambeaux sur des notes colorées !
Valmeinier Centre Station (1800) Front de neige de Valmeinier centre station (1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com
English : Fireworks
Come and watch the fireworks during your week’s holiday in Valmeinier, to bring the torchlight descent to a colourful close!
L'événement Feu d'artifice Valmeinier a été mis à jour le 2026-01-09