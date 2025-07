Feu d’artifice Vierville-sur-Mer

Feu d’artifice Vierville-sur-Mer dimanche 13 juillet 2025.

Feu d’artifice

Rue de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-13 23:15:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Feu d’artifice tiré depuis le ponton sur la plage.

Rue de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com

English : Feu d’artifice

Fireworks from the pontoon on the beach.

German : Feu d’artifice

Feuerwerk, das vom Ponton am Strand aus abgefeuert wird.

Italiano :

Fuochi d’artificio dal pontone sulla spiaggia.

Espanol :

Fuegos artificiales desde el pontón de la playa.

L’événement Feu d’artifice Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Isigny-Omaha