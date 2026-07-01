Feu d’artifice Vierville-sur-Mer
mardi 14 juillet 2026 · Vierville-sur-Mer
Informations pratiques
Vierville-sur-Mer
Feu d’artifice
Parking de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:15:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice à Vierville/Mer.
Comme chaque année, les Amis de la Plage vous invitent à vous réjouir en assistant à notre feu d’artifice tiré depuis le ponton sur la plage dans un site d’exception. .
Parking de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com
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English : Feu d’artifice
Fireworks display in Vierville-sur-Mer.
L’événement Feu d’artifice Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Isigny-Omaha
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