Informations pratiques

Vierville-sur-Mer

Feu d’artifice

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:15:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice à Vierville/Mer.

Comme chaque année, les Amis de la Plage vous invitent à vous réjouir en assistant à notre feu d’artifice tiré depuis le ponton sur la plage dans un site d’exception. .

Parking de la Percée Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

Fireworks display in Vierville-sur-Mer.

L’événement Feu d’artifice Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Isigny-Omaha