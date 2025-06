Ne manquez pas le feu d’artifices du 14-juillet à la tour Eiffel Feu d’artifices du 14-juillet à la tour Eiffel Paris 14 juillet 2025

Cette année, 60 000 paires d’yeux pourront se retrouver sur le Champ-de-Mars cette année pour profiter d’un immense spectacle qui débutera à 20 heures avec le Concert de Paris.

Des drones côté Champ-de-Mars et Trocadéro

Pour cette soirée, le feu d’artifice, qui sera tiré à 23 heures, sera accompagné comme l’an dernier par un millier de drones qui mettront en avant la Seine, mais aussi les 10 ans de l’Accord de Paris ou encore le Brésil, que la capitale célèbre pendant six mois en 2025 lors de la Saison Brésil-France.

Dans le ciel de Paris, des couleurs évoquant le Brésil, Belém et l’Amazonie nous feront voyager… avant de revenir à Paris par la Seine, artère vivante reliant les rives de l’histoire avant de conclure par une séquence dédiée à l’amour, l’amitié et la solidarité. Une fête populaire rythmée par des titres de tous les genres et de toutes les générations !

L’accès au spectacle sera gratuit et les festivités seront retransmises sur France 2, en direct depuis le Champ-de-Mars.

Le lundi 14 juillet 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Feu d’artifices du 14-juillet à la tour Eiffel Champ de Mars 75007 Paris

Le 14 juillet, la tour Eiffel va revêtir son plus bel habit de lumière pour célébrer la fête nationale. Et comme chaque année, la journée se clôturera par un immense feu d’artifice qui réserve de jolies surprises…