Feu d’artifices du Biou Stade Arbois

Feu d’artifices du Biou
Stade 1 Rue de l’Ethole Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06 20:30:00
À l’occasion de la fête d’Arbois, la ville d’Arbois vous propose un spectacle pyrotechnique le samedi 6 septembre vers 22h, le public est invité à le voir depuis le stade municipal (av. Maréchal Leclerc) entrée contrôlée Rue de Larney
Buvette et petite restauration sur place assurées par le club Triangle d’Or Jura Foot
20h45 départ du défilé statue Pasteur
On vous donne rdv pour la retraite aux flambeaux avec les Sapeurs-Pompiers lampions pour les enfants, animation Biou’Z Musik jusqu’au stade municipal
22h: feu d’artifices, entrée contrôlée Rue de Larney
Organisateur Ville d’Arbois .
Stade 1 Rue de l’Ethole Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr
