Feu d’artifices du Biou Stade Arbois

Feu d’artifices du Biou

Stade 1 Rue de l’Ethole Arbois Jura

Gratuit

Début : 2025-09-06 20:30:00

2025-09-06

À l’occasion de la fête d’Arbois, la ville d’Arbois vous propose un spectacle pyrotechnique le samedi 6 septembre vers 22h, le public est invité à le voir depuis le stade municipal (av. Maréchal Leclerc) entrée contrôlée Rue de Larney

Buvette et petite restauration sur place assurées par le club Triangle d’Or Jura Foot

20h45 départ du défilé statue Pasteur

On vous donne rdv pour la retraite aux flambeaux avec les Sapeurs-Pompiers lampions pour les enfants, animation Biou’Z Musik jusqu’au stade municipal

22h: feu d’artifices, entrée contrôlée Rue de Larney

Organisateur Ville d’Arbois .

Stade 1 Rue de l’Ethole Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

