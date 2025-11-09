Feu d’artifices | Jarnac Mainxe-Gondeville
Feu d’artifices | Jarnac Mainxe-Gondeville dimanche 9 novembre 2025.
Feu d’artifices | Jarnac
Hippodrome du Quint Mainxe-Gondeville Charente
Début : 2025-11-09 21:00:00
2025-11-09
La ville de Jarnac propose un feu d’artifices (report du 14 juillet) sur le thème des Grands airs de la musique classique.
A 21h à l’Hippodrome du Quint
Hippodrome du Quint Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34
English :
The town of Jarnac proposes a fireworks display (postponed from July 14th) on the theme of the Great Classical Music.
9pm at the Hippodrome du Quint
German :
Die Stadt Jarnac bietet ein Feuerwerk (Verschiebung vom 14. Juli) unter dem Motto Grands airs de la musique classique an.
Um 21 Uhr auf dem Hippodrome du Quint
Italiano :
La città di Jarnac propone uno spettacolo pirotecnico (posticipato rispetto al 14 luglio) sul tema delle Grandi Canzoni Classiche.
Alle 21.00 presso l’Ippodromo del Quint
Espanol :
La ciudad de Jarnac ofrece un espectáculo de fuegos artificiales (aplazado del 14 de julio) sobre el tema de las Grandes Canciones Clásicas.
A las 21:00 h en el Hipódromo del Quint.
