Feu d’artifices | Jarnac Mainxe-Gondeville

Hippodrome du Quint Mainxe-Gondeville Charente

Début : 2025-11-09 21:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

La ville de Jarnac propose un feu d’artifices (report du 14 juillet) sur le thème des Grands airs de la musique classique.

A 21h à l’Hippodrome du Quint

Hippodrome du Quint Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34

English :

The town of Jarnac proposes a fireworks display (postponed from July 14th) on the theme of the Great Classical Music.

9pm at the Hippodrome du Quint

German :

Die Stadt Jarnac bietet ein Feuerwerk (Verschiebung vom 14. Juli) unter dem Motto Grands airs de la musique classique an.

Um 21 Uhr auf dem Hippodrome du Quint

Italiano :

La città di Jarnac propone uno spettacolo pirotecnico (posticipato rispetto al 14 luglio) sul tema delle Grandi Canzoni Classiche.

Alle 21.00 presso l’Ippodromo del Quint

Espanol :

La ciudad de Jarnac ofrece un espectáculo de fuegos artificiales (aplazado del 14 de julio) sobre el tema de las Grandes Canciones Clásicas.

A las 21:00 h en el Hipódromo del Quint.

