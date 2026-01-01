Feu de camp au MoHo Faire tribu avec Hugo Paul MoHo Caen

Feu de camp au MoHo Faire tribu avec Hugo Paul

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Venez vivre un moment unique autour du collectif, du lien social et de l’appartenance à un groupe, animé par Hugo Paul, explorateur de communautés et auteur du livre Faire Tribu 365 jours d’exploration pour renouer avec la puissance du collectif dans un monde qui nous isole.

Autour du feu de camp, Hugo Paul partagera des réflexions et des outils concrets pour réapprendre à faire communauté, comprendre les mécanismes qui lient les individus, et explorer ce qui permet à un groupe de devenir une véritable tribu, un espace de partage, d’entraide et de sens.

Lors de ses explorations, Hugo Paul a notamment vécu auprès du peuple Kogi, en Colombie, une communauté où les décisions se prennent en cercle, où le collectif guide les choix individuels et où le lien au vivant structure toute l’organisation sociale. Une expérience fondatrice qui nourrit aujourd’hui sa réflexion sur notre capacité à faire tribu dans nos sociétés modernes.

Cet événement est une invitation à se reconnecter aux autres, à expérimenter ensemble le pouvoir du collectif, et à vivre un moment de partage humain inspiré des pratiques des communautés du monde entier.

Au programme

18h30 un format Feu de camp ouvert au grand public avec

Comment passer du JE au NOUS dans nos relations et projets.

Les ingrédients essentiels pour créer et animer des communautés fortes.

Des échanges autour des liens sociaux, du collectif et de la manière dont nous pouvons donner plus de sens à nos interactions.

Une ambiance détendue et participative, propice aux rencontres et aux partages authentiques.

Une séance de dédicace du livre d’Hugo Paul Faire Tribu 365 jours d’exploration pour renouer avec la puissance du collectif dans un monde qui nous isole.

20h un dîner privatif avec Hugo Paul réservé aux membres du MoHo Impact Club.

Le dîner est entièrement végétarien et cuisiné à base de produits frais par notre traiteur MoHolicious ! ??

Le dîner réseau vous est proposé dans le cadre de la programmation du MoHo Impact Club, un club d’organisations mixtes (entreprises, indépendants, collectivités, associations, étudiants) se retrouvant tous les mois pour se former aux sujets de transition (climat, biodiversité, cycle de l’eau, économie circulaire, entreprise contributive) et se mettre en réseau de manière conviviale !

Vous souhaitez rejoindre le MoHo Impact Club ?

Contactez cesar@moho.co pour plus d’informations.

MoHo 16 Bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 42 54 80 53 marine@moho.co

Join Hugo Paul, community explorer and author of the book Faire Tribu 365 jours d’exploration pour renouer avec la puissance du collectif dans un monde qui nous isolate.

