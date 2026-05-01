Feu de joie #3 Compiègne

Compiègne

Feu de joie #3

Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:15:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Retrouvez la troisième édition de cette soirée inédite le samedi 23 mai 2026 au Ziquodrome de Compiègne.

Au mois de mai, la Compagnie Roza a pour habitude de réunir ses élèves et ses musiciens pour célébrer l’année passée ensemble comme un feu de joie qu’on allumerait en signe de réjouissances.

Après le spectacle des élèves suivra un concert dansé par Ursula et Eva, et leurs amis musiciens Solal Poux, Clément Smadja et Jonathan Zerbib.

Et pour clôturer la soirée, une jam de jazz manouche près du bar invitera le public à prendre part aux festivités.

Pour venir crépiter avec nous, voici le lien vers la billetterie -> HELLOASSO

Ouverture des portes 19h15 Début spectacle 20h

Tarifs 15€ pour les adultes et 7,50€ pour les enfants

Retrouvez la troisième édition de cette soirée inédite le samedi 23 mai 2026 au Ziquodrome de Compiègne.

Au mois de mai, la Compagnie Roza a pour habitude de réunir ses élèves et ses musiciens pour célébrer l’année passée ensemble comme un feu de joie qu’on allumerait en signe de réjouissances.

Après le spectacle des élèves suivra un concert dansé par Ursula et Eva, et leurs amis musiciens Solal Poux, Clément Smadja et Jonathan Zerbib.

Et pour clôturer la soirée, une jam de jazz manouche près du bar invitera le public à prendre part aux festivités.

Pour venir crépiter avec nous, voici le lien vers la billetterie -> HELLOASSO

Ouverture des portes 19h15 Début spectacle 20h

Tarifs 15€ pour les adultes et 7,50€ pour les enfants .

Rue Jacques Daguerre Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

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English :

Join us for the third edition of this unique evening on Saturday, May 23, 2026 at the Ziquodrome in Compiègne.

In May, Compagnie Roza traditionally brings together its students and musicians to celebrate the past year together, like a bonfire lit in celebration.

After the students? performance, Ursula and Eva will dance with their musician friends: Solal Poux, Clément Smadja and Jonathan Zerbib.

And to round off the evening, a gypsy jazz jam near the bar will invite the audience to join in the festivities.

If you’d like to join in the crackle, here’s the link to the ticket office -> HELLOASSO

Doors open 7.15pm Show starts 8pm

Prices: 15? for adults and 7.50? for children

L’événement Feu de joie #3 Compiègne a été mis à jour le 2026-05-15 par Compiègne Pierrefonds Tourisme