Feu de joie #3 Compiègne
Feu de joie #3 Compiègne samedi 23 mai 2026.
Compiègne
Feu de joie #3
Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Retrouvez la troisième édition de cette soirée inédite le samedi 23 mai 2026 au Ziquodrome de Compiègne.
Au mois de mai, la Compagnie Roza a pour habitude de réunir ses élèves et ses musiciens pour célébrer l’année passée ensemble comme un feu de joie qu’on allumerait en signe de réjouissances.
Après le spectacle des élèves suivra un concert dansé par Ursula et Eva, et leurs amis musiciens Solal Poux, Clément Smadja et Jonathan Zerbib.
Et pour clôturer la soirée, une jam de jazz manouche près du bar invitera le public à prendre part aux festivités.
Pour venir crépiter avec nous, voici le lien vers la billetterie -> HELLOASSO
Ouverture des portes 19h15 Début spectacle 20h
Tarifs 15€ pour les adultes et 7,50€ pour les enfants
Retrouvez la troisième édition de cette soirée inédite le samedi 23 mai 2026 au Ziquodrome de Compiègne.
Au mois de mai, la Compagnie Roza a pour habitude de réunir ses élèves et ses musiciens pour célébrer l’année passée ensemble comme un feu de joie qu’on allumerait en signe de réjouissances.
Après le spectacle des élèves suivra un concert dansé par Ursula et Eva, et leurs amis musiciens Solal Poux, Clément Smadja et Jonathan Zerbib.
Et pour clôturer la soirée, une jam de jazz manouche près du bar invitera le public à prendre part aux festivités.
Pour venir crépiter avec nous, voici le lien vers la billetterie -> HELLOASSO
Ouverture des portes 19h15 Début spectacle 20h
Tarifs 15€ pour les adultes et 7,50€ pour les enfants .
Rue Jacques Daguerre Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the third edition of this unique evening on Saturday, May 23, 2026 at the Ziquodrome in Compiègne.
In May, Compagnie Roza traditionally brings together its students and musicians to celebrate the past year together, like a bonfire lit in celebration.
After the students? performance, Ursula and Eva will dance with their musician friends: Solal Poux, Clément Smadja and Jonathan Zerbib.
And to round off the evening, a gypsy jazz jam near the bar will invite the audience to join in the festivities.
If you’d like to join in the crackle, here’s the link to the ticket office -> HELLOASSO
Doors open 7.15pm Show starts 8pm
Prices: 15? for adults and 7.50? for children
L’événement Feu de joie #3 Compiègne a été mis à jour le 2026-05-15 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne Compiègne 23 mai 2026
- Connaître Compiègne !, Musée Antoine Vivenel, Compiègne 23 mai 2026
- Compiègne de demain, Musée Antoine Vivenel, Compiègne 23 mai 2026
- Visite à la lampe-torche des Appartements double de Prince et du roi de Rome, Château de Compiègne, Compiègne 23 mai 2026
- Visite des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, Château de Compiègne, Compiègne 23 mai 2026