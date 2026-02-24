Feu de joie Westhoffen

Feu de joie

Feu de joie Westhoffen samedi 7 mars 2026.

Feu de joie

Geierstein Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Feu de joie organisé le samedi 7 mars 2026 départ à 18h30 depuis la cour de la Mairie ou rdv sur place.
Buvette et restauration sur place.
Vente de bâtons et de rondins de bois.
Reporté en cas de mauvais temps. 0  .

Geierstein Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 21  mairie@westhoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu de joie Westhoffen a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble