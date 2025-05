Feu de la Saint Jean à Albas – Albas, 21 juin 2025 14:00, Albas.

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

C’est le traditionnel feu de la Saint-Jean qui se tiendra, comme à l’accoutumée, sur les berges du Lot, dans le prolongement de l’aire de camping-car.

– 14 heures randonnée pédestre

– 15 heures, concours amical de pétanque

– Nous vous attendons au camping d’Albas à 19h

– N’oubliez pas d’apporter vos couverts et assiettes

– En terme de musique vous retrouverez Time Machine en première partie et ensuite Dj Alexperenza pour la fin de soirée

RÉSERVATIONS AU BAR LA PROMENADE DU LIMAU 10 .

Le Bourg

Albas 46140 Lot Occitanie mairiealbas@wanadoo.fr

English :

The traditional Midsummer bonfire will be held, as usual, on the banks of the Lot, in the extension of the motorhome park.

German :

Es ist das traditionelle Johannisfeuer, das wie üblich am Ufer des Lot in der Verlängerung des Wohnmobilstellplatzes stattfindet.

Italiano :

Il tradizionale falò di mezza estate si terrà, come di consueto, sulle rive del Lot, nell’estensione dell’area camper.

Espanol :

La tradicional hoguera de San Juan se celebrará, como de costumbre, a orillas del Lot, en la prolongación del parque de autocaravanas.

