Corignac

Feu de la Saint Jean à Corignac

Place de la Salle des Fêtes Corignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée animée par l’Orchestre Myriam avec restauration (burgers, asperges, cagouilles, magrets), buvettes, forains (tir à la carabine, barbes à papa) et glaces & chichis.

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Place de la Salle des Fêtes Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 95 37 39

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English :

Evening entertainment by Orchestre Myriam, with food and drink (burgers, asparagus, cagouilles, magrets), refreshment stands, fairground (rifle shooting, cotton candy) and ice creams & chichis.

L’événement Feu de la Saint Jean à Corignac Corignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge