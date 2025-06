Feu de la Saint Jean à Gramat Salle Jean Dumas Gramat 28 juin 2025 18:00

Lot

Feu de la Saint Jean à Gramat Salle Jean Dumas Avenue Gambetta Gramat Lot

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 00:00:00

2025-06-28

Soirée festive en plein air pour célébrer la Saint Jean à Gramat. Musique, animations et allumage du feu traditionnel. Ambiance conviviale assurée.

18h00: Ouverture

Groupe Tam Tam

20H30 DJ David Anim 46′

Vers 23H00 Allumage du feu

Food trucks et buvette toute la soirée .

Salle Jean Dumas Avenue Gambetta

Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 27 67 23 92

English :

Festive open-air evening to celebrate Saint John’s Day in Gramat. Music, entertainment and traditional fire lighting. Friendly atmosphere guaranteed.

German :

Festlicher Abend unter freiem Himmel, um den Johannistag in Gramat zu feiern. Musik, Animationen und Entzündung des traditionellen Feuers. Gesellige Atmosphäre garantiert.

Italiano :

Una serata di festa all’aperto per celebrare il giorno di San Giovanni a Gramat. Musica, intrattenimento e accensione del fuoco tradizionale. Atmosfera amichevole garantita.

Espanol :

Una velada festiva al aire libre para celebrar el día de San Juan en Gramat. Música, animaciones y encendido del fuego tradicional. Ambiente agradable garantizado.

