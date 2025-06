Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil La Chapelle-Aubareil 28 juin 2025 20:00

Dordogne

Gratuit

Début : 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

Feu de la Saint-Jean avec apéritif offert par l’amicale laïque. Apporter son panier repas, barbecue à disposition.

Apporter son panier repas, barbecue à disposition .

Terrain derrière l’école

La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11 amicalelesdiablesrouges@gmail.com

English : Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil

Midsummer bonfire with aperitif offered by the Amicale laïque. Bring your own packed lunch, barbecue available.

German : Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil

Johannisfeuer mit Aperitif, der von der Amicale laïque angeboten wird. Bringen Sie Ihren Essenskorb mit, Grill steht zur Verfügung.

Italiano :

Falò di mezza estate con aperitivo offerto dall’amicale laïque. Portate il vostro pranzo al sacco, barbecue a disposizione.

Espanol : Feu de la Saint-Jean à la Chapelle Aubareil

Hoguera de verano con aperitivo ofrecido por la amicale laïque. Traiga su propio almuerzo, barbacoa disponible.

