Feu de la Saint Jean à la Ferme Bouscarel Creysse 21 juin 2025 18:30

Lot

Feu de la Saint Jean à la Ferme Bouscarel Creysse Lot

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

2025-06-21

La Ferme Bouscarel célèbre le solstice d’été par une soirée contée et musicale, achevée par l’allumage de la traditionnelle une sculpture de feu. Restauration du place.

Seront servis des casse-croûte salés et sucrés et des boissons.

18h30 début de la soirée

19h poésie et acrobatie

20h30 conte et initiation aux danses traditionnelles

Sculpture de feu à la tombée de la nuit .

Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 12 61 56 08 fermebouscarel@gmail.com

English :

Ferme Bouscarel celebrates the summer solstice with an evening of storytelling and music, ending with the lighting of the traditional fire sculpture. Catering on site.

German :

Der Bauernhof Bouscarel feiert die Sommersonnenwende mit einem Märchen- und Musikabend, der mit dem Anzünden der traditionellen Feuerskulptur endet. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

La fattoria Bouscarel celebra il solstizio d’estate con una serata di racconti e musica, che culmina con l’accensione della tradizionale scultura di fuoco. Ristorazione in loco.

Espanol :

La granja Bouscarel celebra el solsticio de verano con una velada de cuentos y música, que culmina con el encendido de la tradicional escultura de fuego. Catering in situ.

