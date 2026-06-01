Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois L’Église-aux-Bois
Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois L’Église-aux-Bois samedi 27 juin 2026.
L’Église-aux-Bois
Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois
L’Église-aux-Bois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez fêter la Saint Jean et assister à l’embrasement du bûcher à l’Eglise Aux Bois.
A partir de 19h30, restauration, buvette et soirée dansante. .
L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 28 63 70 l.0612nie@gmail.com
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English : Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois
L’événement Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze