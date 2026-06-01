Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois L’Église-aux-Bois samedi 27 juin 2026.

L’Église-aux-Bois

Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois

L’Église-aux-Bois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez fêter la Saint Jean et assister à l’embrasement du bûcher à l’Eglise Aux Bois.

A partir de 19h30, restauration, buvette et soirée dansante. .

L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 28 63 70 l.0612nie@gmail.com

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English : Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois

L’événement Feu de la Saint Jean à l’Eglise aux bois L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze