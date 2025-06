Feu de la Saint Jean à Martigues – En centre-ville Martigues 21 juin 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Feu de la Saint Jean à Martigues Samedi 21 juin 2025 à 21h. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 21:00:00

En Provence, on saisit la moindre occasion de célébrer les traditions, et celle du feu de la Saint-Jean n’est pas près de s’éteindre ! Rendez-vous incontournable du début de l’été à Martigues. En 2025, elle se déroulera le jour de la Fête de la musique.

Le programme 2025.

– 21h Rendez-vous Place Mirabeau avec le groupe invité et La Capouliero. Un beau moment de communion en perspective danses et distribution de lampions.

– 21h30 / 21h45 Départ en défilé de la place Mirabeau jusqu’au Théâtre de Verdure en compagnie des groupes pour assister au feu de la Saint-Jean.

– 22h Allumage du feu en compagnie des élus et danses avec les groupes.

Un événement porté par La Capouliero de Martigues.



C’est sacré, vous diront même les gens d’ici, Martégaux de souche ou fiers défenseurs des coutumes ancestrales. Petit décodage si besoin la Saint-Jean est chargée de symboles.

Elle célèbre le solstice d’été, les beaux jours, la joie de vivre et l’amour, et le début des moissons. Joie, convivialité, sens de la fête, d’où la présence des groupes de danse folklorique, animés par les fifres, tambourins et autres instruments traditionnels.



Les danseurs les plus courageux sautent par-dessus le brasier, suscitant l’admiration des jeunes filles et assurant, paraît-il, le mariage dans l’année ! Autre symbole l’offrande au maire de la ville d’une des toutes premières gerbes moissonnées, sorte de porte-bonheur, pour les hommes comme pour la protection des récoltes. Mais quel que soit le sens donné à la célébration, on admirera le célèbre groupe folklorique martégal La Capouliero, ses musiciens, danseurs et ses invités, et le feu de joie

qui ranime la tradition répand aussi une autre chaleur celle de la convivialité ! .

En centre-ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 78 20 la.capouliero@gmail.com

English :

In Provence, we seize the slightest opportunity to celebrate traditions, and that of the fire of Saint-Jean is not about … to go out!

Unmissable event at the start of summer in Martigues. In 2025, it will take place on the day of the Fête de la musique.

German :

In der Provence nutzen wir die geringste Gelegenheit, um Traditionen zu feiern, und das Feuer von Saint-Jean geht nicht darum, … gelöscht zu werden! Unumgängliches Ereignis zu Beginn des Sommers in Martigues. Im Jahr 2025 wird sie am Tag der Fête de la Musique stattfinden.

Italiano :

In Provenza si coglie ogni occasione per celebrare le tradizioni, e il falò di mezza estate non si ferma! Un evento imperdibile all’inizio dell’estate a Martigues. Nel 2025 si svolgerà lo stesso giorno della Fête de la musique.

Espanol :

En la Provenza, aprovechamos la más mínima oportunidad para celebrar las tradiciones, y el fuego de Saint-Jean no está a punto de … ¡extinguirse! Evento imperdible a principios de verano en Martigues. En 2025, tendrá lugar el día de la Fiesta de la Música.

