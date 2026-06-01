FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE Saint-Jean-Lasseille mardi 23 juin 2026.

Saint-Jean-Lasseille

FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE

Saint-Jean-Lasseille Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

FEU DE LA SAINT-JEAN

Mardi 23 juin 2026

City Stade Saint-Jean-Lasseille

Animation musicale

Jeux gonflables

Danses & Chants par les élèves de l’école Georges RIERA

Embrasement du feu de la Saint-Jean

Lasseillaises, Lasseillais, Merci de b…

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Saint-Jean-Lasseille 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 72 05

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English :

MIDSUMMER BONFIRE

Tuesday, June 23, 2026

City Stadium ? Saint-Jean-Lasseille

Musical entertainment

Inflatable games

Dancing and singing by Georges RIERA schoolchildren

Midsummer bonfire

Lasseillaises, Lasseillais, Merci de b…

L’événement FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE Saint-Jean-Lasseille a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR