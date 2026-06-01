FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE Saint-Jean-Lasseille
FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE Saint-Jean-Lasseille mardi 23 juin 2026.
Saint-Jean-Lasseille
FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE
Saint-Jean-Lasseille Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
FEU DE LA SAINT-JEAN
Mardi 23 juin 2026
City Stade Saint-Jean-Lasseille
Animation musicale
Jeux gonflables
Danses & Chants par les élèves de l’école Georges RIERA
Embrasement du feu de la Saint-Jean
Lasseillaises, Lasseillais, Merci de b…
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Saint-Jean-Lasseille 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 72 05
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English :
MIDSUMMER BONFIRE
Tuesday, June 23, 2026
City Stadium ? Saint-Jean-Lasseille
Musical entertainment
Inflatable games
Dancing and singing by Georges RIERA schoolchildren
Midsummer bonfire
Lasseillaises, Lasseillais, Merci de b…
L’événement FEU DE LA SAINT JEAN À SAINT-JEAN-LASSEILLE Saint-Jean-Lasseille a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR