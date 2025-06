Feu de la Saint-Jean à Vernoil-le-Fourrier – Vernoil-le-Fourrier 21 juin 2025 07:00

Maine-et-Loire

Feu de la Saint-Jean à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le comité des fêtes de Vernoil organise un feu de Saint-Jean, couplé avec la Fête de la Musique.

Rendez-vous pour un repas cochon grillé , animé par l’Harmonie locale, qui partagera la scène avec le groupe djembé de Kath de Familles rurales, tout comme le Noyantais Yann Masse et le groupe Elle et les Jean. Dès 22h30, le début de la retraite aux flambeaux commence, avant que le feu soit allumé à 23h, marquant le point d’orgue de la soirée.

Pour prolonger la fête, une soirée dansante animée par Lyz’ann de Bretagne est ensuite prévue.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 juin 2025

Ouverture à 20h. .

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 42 43 19 cdf.vernoil@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Vernoil is organizing a bonfire to celebrate St. John’s Day, in conjunction with the Fête de la Musique.

German :

Das Festkomitee von Vernoil organisiert ein Johannisfeuer, das mit der Fête de la Musique gekoppelt ist.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Vernoil organizza un falò di mezza estate in concomitanza con la Festa della Musica.

Espanol :

La comisión de festejos de Vernoil organiza una hoguera de solsticio de verano coincidiendo con la Fiesta de la Música.

L’événement Feu de la Saint-Jean à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2025-06-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME