Feu de la Saint Jean Albon 28 juin 2025 07:00

Drôme

Feu de la Saint Jean Eglise de St Philibert Albon Drôme

Venez passer une belle soirée ambiance musicale par L’écho de l’Argentelle, retraite aux flambeau, bal, feu d’artifice à la tombée de la nuit. Buffet, buvette, assiettes campagnardes et assiettes enfants.

Eglise de St Philibert

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 12 71

English :

Come and enjoy a wonderful evening: musical entertainment by L’écho de l’Argentelle, torchlight procession, ball, fireworks at dusk. Buffet, refreshment bar, country-style plates and children’s plates.

German :

Verbringen Sie einen schönen Abend: Musikalische Umrahmung durch L’écho de l’Argentelle, Fackelzug, Tanz, Feuerwerk bei Einbruch der Nacht. Buffet, Getränkestand, Bauernteller und Kinderteller.

Italiano :

Venite a godervi una splendida serata: musica de L’écho de l’Argentelle, fiaccolata, ballo, fuochi d’artificio al tramonto. Buffet, bar, piatti tipici e piatti per bambini.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada maravillosa: música de L’écho de l’Argentelle, desfile de antorchas, baile, fuegos artificiales al anochecer. Buffet, bar de refrescos, platos campestres y platos para niños.

