Feu de la Saint Jean – Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch, 22 juin 2025 07:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Feu de la Saint Jean Dimanche 22 juin 2025.

18h Distribution de la flamme de Saint-Jean aux villes voisines

21h Rassemblement et formation du défilé

21h30 départ du défilé avec la Garamaude

22h15 allocutions et danses folkloriques

23h embrasement du feu et lecture du message de la Saint Jean. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Le feu allumé la veille au soir de la Saint-Jean est une occasion de se réunir, de chanter, de danser, et de sauter au-dessus des flammes.

L’arrivée du solstice d’été à la saint Jean représente le renouveau dans la nature et dans les champs, le feu est l’élément le plus important de cette fête.

Le bûcher est dressé avec des espèces qui brûlent de façon spectaculaire comme les résineux ou le genévrier qui dégagent des fumées odorantes.

Les cendres du feu de la Saint-Jean reparties dans les champs préservent les récoltes de la foudre et des orages. Et pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantit un amour qui dure toute l’année.

Venez vous joindre au défilé de la flamme au départ du rond-point Saint Roch jusqu’au théâtre de nature où aura lieu l’embrasement du feu de la Saint-Jean. .

The fire lit the night before Midsummer’s Eve is an opportunity to get together, sing, dance, and jump over the flames.

Das Feuer, das am Vorabend des Johannistages entzündet wird, ist eine Gelegenheit, sich zu versammeln, zu singen, zu tanzen und über die Flammen zu springen.

Il fuoco acceso la sera prima del giorno di mezza estate è un’occasione per riunirsi, cantare, ballare e saltare sulle fiamme.

La hoguera encendida la víspera de San Juan es una ocasión para reunirse, cantar, bailar y saltar sobre las llamas.

