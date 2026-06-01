Arbon

FEU DE LA SAINT-JEAN

CAMPELS DANS LES HAUTEURS Arbon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Feu de la Saint-Jean, venez partager un moment convivial lors de l’embrassement Eth Har !

Venez partager un moment convivial lors de l’embrassement Eth Har !

18h, pour la buvette

19h pour le repas

23h pour le feu de la Saint-Jean

Scène ouverte aux musiciens, chanteurs et artistes ! On vous attend nombreux ! .

CAMPELS DANS LES HAUTEURS Arbon 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

St. John’s Fire—come join us for a fun time at the Eth Har bonfire!

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Arbon a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE