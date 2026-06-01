FEU DE LA SAINT-JEAN Arbon
FEU DE LA SAINT-JEAN Arbon samedi 27 juin 2026.
Arbon
FEU DE LA SAINT-JEAN
CAMPELS DANS LES HAUTEURS Arbon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Feu de la Saint-Jean, venez partager un moment convivial lors de l’embrassement Eth Har !
Venez partager un moment convivial lors de l’embrassement Eth Har !
18h, pour la buvette
19h pour le repas
23h pour le feu de la Saint-Jean
Scène ouverte aux musiciens, chanteurs et artistes ! On vous attend nombreux ! .
CAMPELS DANS LES HAUTEURS Arbon 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
St. John’s Fire—come join us for a fun time at the Eth Har bonfire!
L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Arbon a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE