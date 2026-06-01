Arnaud-Guilhem

FEU DE LA SAINT-JEAN

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean pour une soirée conviviale et festive.

Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean pour une soirée conviviale et festive, animée par Patrick Agullo et ses musiques brésiliennes. Restauration et buvette sur place,1 apéritif offert, glace et surprise pour les enfants. Au programme, une retraite aux flambeaux et un grand feu de la Saint-Jean vous est proposé.

Tarifs Menu 8 € Sandwich 4 € Frites 3 € Bière 2,50 € Vin blanc 2,50 € Soft 2 € .

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Festival Committee invites you to their St. John’s Day bonfire for a fun and festive evening.

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Arnaud-Guilhem a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE