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FEU DE LA SAINT-JEAN Arnaud-Guilhem

FEU DE LA SAINT-JEAN Arnaud-Guilhem vendredi 19 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31360 Arnaud-Guilhem

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arnaud-Guilhem

FEU DE LA SAINT-JEAN

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean pour une soirée conviviale et festive.
Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean pour une soirée conviviale et festive, animée par Patrick Agullo et ses musiques brésiliennes. Restauration et buvette sur place,1 apéritif offert, glace et surprise pour les enfants. Au programme, une retraite aux flambeaux et un grand feu de la Saint-Jean vous est proposé.
Tarifs Menu 8 € Sandwich 4 € Frites 3 € Bière 2,50 € Vin blanc 2,50 € Soft 2 €   .

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Festival Committee invites you to their St. John’s Day bonfire for a fun and festive evening.

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Arnaud-Guilhem a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE