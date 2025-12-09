Feu de la Saint Jean

Artolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Crémation du bûcher de la St Jean dans le cadre des étangs du Fösterplatz, unique dans la région, le bûcher se mire dans les eaux des étangs.

Animation musicale.

Petite restauration.

Allumage du bûcher vers 22h. .

Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 20 59 69 sebastien.schultz@wanadoo.fr

