Feu de la Saint Jean – Aubagne 22 juin 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Feu de la Saint Jean Dimanche 22 juin 2025 le dimanche de 21h à 23h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-06-22 21:00:00

fin : 2025-06-22 23:00:00

2025-06-22

Coutume provençale, les feux de la Saint-Jean célèbrent le solstice d’été, la nuit la plus courte de l’année et sauter le feu vous protège des maux durant l’année.

La nuit la plus courte de l’année se verra illuminée par un grand feu et le groupe Lei Dansaire de Garlaban aura le plaisir de vous présenter son spectacle de danses et de chants avant de sauter par-dessus le feu. .

Cours Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Provencal custom, the fires of St. John celebrate the summer solstice, the shortest night of the year and jumping the fire protects you from evils during the year.

German :

Die Johannisfeuer sind ein provenzalischer Brauch und feiern die Sommersonnenwende, die kürzeste Nacht des Jahres. Das Springen über das Feuer schützt Sie während des Jahres vor Unheil.

Italiano :

Usanza provenzale, i falò di mezza estate celebrano il solstizio d’estate, la notte più corta dell’anno, e il salto del fuoco protegge dai mali dell’anno.

Espanol :

Costumbre provenzal, las hogueras de San Juan celebran el solsticio de verano, la noche más corta del año, y saltar el fuego protege de los males del año.

