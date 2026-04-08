Feu de la Saint-Jean Biras
Feu de la Saint-Jean Biras samedi 20 juin 2026.
Biras
Feu de la Saint-Jean
Biras Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la Saint-Jean.
Feu de la Saint-Jean. .
Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 86 73 17
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English : Feu de la Saint-Jean
Midsummer bonfire.
L’événement Feu de la Saint-Jean Biras a été mis à jour le 2026-03-30 par Val de Dronne
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