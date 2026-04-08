Biras

Feu de la Saint-Jean

Biras Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la Saint-Jean.

Feu de la Saint-Jean. .

Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 86 73 17

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English : Feu de la Saint-Jean

Midsummer bonfire.

L’événement Feu de la Saint-Jean Biras a été mis à jour le 2026-03-30 par Val de Dronne