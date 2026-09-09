Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann
samedi 3 octobre 2026 · Bitschwiller-lès-Thann
Informations pratiques
Bitschwiller-lès-Thann
Feu de la Saint Jean
Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme.
La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale : animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! .
Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35
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English :
A festive and fun-filled evening to celebrate the summer solstice! The program includes dancing and spectacular fireworks.
L’événement Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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