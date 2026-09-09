Informations pratiques

Bitschwiller-lès-Thann

Feu de la Saint Jean

Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme.

La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale : animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! .

Colline du Kuppen Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35

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English :

A festive and fun-filled evening to celebrate the summer solstice! The program includes dancing and spectacular fireworks.

L’événement Feu de la Saint Jean Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay