Cassagne

FEU DE LA SAINT-JEAN

Cassagne Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Feu de la Saint-Jean

L’embrassement du feu sera précédé d’un apéritif et d’une grillade préparés et servis par le comité des fêtes. 5 .

Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 44 83

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English :

Midsummer bonfire

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Cassagne a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE