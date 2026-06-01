FEU DE LA SAINT-JEAN Cassagne
FEU DE LA SAINT-JEAN Cassagne vendredi 19 juin 2026.
Cassagne
FEU DE LA SAINT-JEAN
Cassagne Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Feu de la Saint-Jean
L’embrassement du feu sera précédé d’un apéritif et d’une grillade préparés et servis par le comité des fêtes. 5 .
Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 44 83
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English :
Midsummer bonfire
L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Cassagne a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE