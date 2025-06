Feu de la Saint Jean Cavagnac 28 juin 2025 19:00

Lot

Feu de la Saint Jean bourg Cavagnac Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les associations Cavagnac Loisirs et Farfafête Family vous proposent un feu de Saint Jean avec repas sur réservation

.

bourg

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 72 96 34 29

English :

The Cavagnac Loisirs and Farfafête Family associations invite you to a Saint John’s bonfire with a meal on reservation

German :

Die Vereine Cavagnac Loisirs und Farfafête Family bieten Ihnen ein Johannisfeuer mit Essen auf Vorbestellung an

Italiano :

Le associazioni Cavagnac Loisirs e Farfafête Family organizzano un falò di San Giovanni con pasto su prenotazione

Espanol :

Las asociaciones Cavagnac Loisirs y Farfafête Family organizan una hoguera de San Juan con comida previa reserva

L’événement Feu de la Saint Jean Cavagnac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Vallée de la Dordogne