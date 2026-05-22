Feu de la Saint Jean de Bezonnes Maison du Causse Salle des fêtes Rodelle
Feu de la Saint Jean de Bezonnes Maison du Causse Salle des fêtes Rodelle samedi 27 juin 2026.
Rodelle
Feu de la Saint Jean de Bezonnes
Maison du Causse Salle des fêtes Bezonnes Rodelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée tapas muscicale … dès 19h!
Feu de la St Jean et Anniversaire des 10 ans du Foyer Rural de Rodelle le samedi 27 juin 2026 à la Maison du Causse à Bezonnes
Soirée tapas à partir de 19 heures à la salle du Causse à Bezonnes. Animation concert par Christine DE MICHELIS.
Réservations conseillées! .
Maison du Causse Salle des fêtes Bezonnes Rodelle 12340 Aveyron Occitanie +33 6 43 59 89 29 foyer.rodelle@gmail.com
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English :
Musical tapas evening … from 7pm!
L’événement Feu de la Saint Jean de Bezonnes Rodelle a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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