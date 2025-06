Feu de la Saint Jean de Parranquet – Salle des fêtes Parranquet 20 juin 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Feu de la Saint Jean de Parranquet Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean avec une randonnée de 6 km prévue à 18h, suivi d’un repas avec ambiance musicale et du feu à 22h45.

Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean

– 18h, départ depuis la salle des fêtes de la randonnée (6 km)

– 20h30, repas et animation musicale avec le duo Glitch

– 22h45 bénédiction et mise à feu du bûcher .

Salle des fêtes Le Bourg

Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 36 34 74

English : Feu de la Saint Jean de Parranquet

The Comité des fêtes de Parranquet is organizing its annual St. John’s Day festivities, with a 6km hike at 6pm, followed by a meal with live music and a bonfire at 10:45pm.

German : Feu de la Saint Jean de Parranquet

Das Festkomitee von Parranquet organisiert wie jedes Jahr das Johannisfest mit einer 6 km langen Wanderung, die für 18 Uhr geplant ist, gefolgt von einem Essen mit musikalischer Umrahmung und dem Feuer um 22.45 Uhr.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Parranquet organizza l’annuale festa di mezza estate, con una passeggiata di 6 km alle 18.00, seguita da un pasto con musica e falò alle 22.45.

Espanol : Feu de la Saint Jean de Parranquet

El Comité des fêtes de Parranquet organiza su Midsummer Fete anual, con una marcha de 6 km a las 18.00 h, seguida de una comida con música y una hoguera a las 22.45 h.

L’événement Feu de la Saint Jean de Parranquet Parranquet a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Coeur de Bastides