Feu de la Saint-Jean d’hiver Saint-Rémy-de-Provence

Feu de la Saint-Jean d’hiver

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 17h. Place Jules Pelissier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’association La Respelido Prouvençalo vous invite au Feu de la Saint-Jean d’Hiver le dimanche 7 décembre à 17h.

Rendez-vous le dimanche 7 décembre pour les contes autour du Feu de la Saint-Jean d’hiver sur la place de la Mairie. Ce feu est célébré par des danses folkloriques en costumes d’Arlésienne au cœur du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence.



Cette tradition est très ancrée chez les familles provençales. Elle symbolise la purification et le souhait de renouveau.



Organisé par l’association La Respelido Provençalo qui joue un rôle important dans la transmission des coutumes et savoir-faire provençales. .

Place Jules Pelissier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 09 66 helene.tourtet@orange.fr

English :

The association La Respelido Prouvençalo is organising the Saint John’s Winter Fire Show on Sunday 7th December at 5pm.

German :

Der Verein La Respelido Prouvençalo organisiert am Sonntag, den 7. Dezember um 17 Uhr das Spektakel des Johannisfeuers.

Italiano :

L’associazione La Respelido Prouvençalo vi invita al falò di Saint-Jean d’Hiver domenica 7 dicembre alle 17.00.

Espanol :

La asociación La Respelido Prouvençalo le invita a la hoguera de Saint-Jean d’Hiver el domingo 7 de diciembre a las 17.00 horas.

