Feu de la Saint-Jean et animations foraines rue du Stade Stade de football Troisfontaines Moselle

Gratuit

Après le tank et l’hélicoptère, venez voir l’immense bûcher en forme de tour Eiffel réalisé par les pompiers de Troisfontaines, allumage samedi en fin de soirée. Au programme animation foraine, buvette et restauration (pizza-flamms, grillades, frites, gâteaux).Tout public

After the tank and helicopter, come and see the huge bonfire in the shape of the Eiffel Tower, created by Troisfontaines firefighters, lit up late Saturday evening. On the program: fairground entertainment, refreshments and catering (pizza-flamms, grills, French fries, cakes).

Nach dem Panzer und dem Hubschrauber können Sie nun den riesigen Scheiterhaufen in Form eines Eiffelturms sehen, den die Feuerwehr von Troisfontaines am späten Samstagabend angezündet hat. Programm: Jahrmarktsanimation, Getränkestand und Verpflegung (Pizza-Flammkuchen, Gegrilltes, Pommes frites, Kuchen).

Dopo il carro armato e l’elicottero, venite a vedere il grande falò a forma di Torre Eiffel creato dai vigili del fuoco di Troisfontaines, acceso nella tarda serata di sabato. In programma: animazione da luna park, rinfreschi e cibo (pizza-flame, grigliate, patatine, torte).

Después del tanque y el helicóptero, venga a ver la gran hoguera en forma de Torre Eiffel creada por los bomberos de Troisfontaines, encendida a última hora de la tarde del sábado. En el programa: animaciones de feria, refrescos y comida (pizza-flam, parrilladas, patatas fritas, pasteles).

