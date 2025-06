Feu de la Saint-Jean et pique-nique des associations rue Patoizeau Bourcefranc-le-Chapus 21 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

La ville de Bourcefranc-Le Chapus organise le pique-nique des associations et le traditionnel feu de la Saint-Jean le samedi 21 juin 2025 !

rue Patoizeau Espace extérieur salle omnisports « HB Patoizeau »

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02

English : Midsummer bonfire and association picnic

The town of Bourcefranc-Le Chapus is organizing the associations’ picnic and the traditional Saint-Jean bonfire on Saturday, June 21, 2025!

German : Johannisfeuer und Picknick der Vereine

Die Stadt Bourcefranc-Le Chapus veranstaltet am Samstag, den 21. Juni 2025 das Picknick der Vereine und das traditionelle Johannisfeuer!

Italiano :

Il comune di Bourcefranc-Le Chapus organizza il picnic delle associazioni e il tradizionale falò di mezza estate sabato 21 giugno 2025!

Espanol : Hoguera de verano y picnic de las asociaciones

La ciudad de Bourcefranc-Le Chapus organiza el picnic de las asociaciones y la tradicional hoguera de San Juan el sábado 21 de junio de 2025

