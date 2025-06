Feu de la Saint Jean Familly Livarot-Pays-d’Auge 28 juin 2025 20:30

Calvados

Feu de la Saint Jean Familly Familly Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre de la fête de la musique et du solstice d’été, l’atelier de musique de Fervaques et de Pont l’Evêque vous joueront pour le concert à 20h30 des percussions brésiliennes au chapeau suivi du feu de la Saint Jean dans le pré communal.

Venez partager autour du feu une part de gâteau et un verre de cidre, jus de fruit ou café ; les deux pour 2€.

Dans le cadre de la fête de la musique et du solstice d’été, l’atelier de musique de Fervaques et de Pont l’Evêque vous joueront pour le concert à 20h30 des percussions brésiliennes au chapeau suivi du feu de la Saint Jean dans le pré communal.

Venez partager autour du feu une part de gâteau et un verre de cidre, jus de fruit ou café ; les deux pour 2€. .

Familly

Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 000000000

English : Feu de la Saint Jean Familly

As part of the Fête de la Musique and the summer solstice, the Fervaques and Pont l’Evêque music workshops will be playing Brazilian percussion at 8:30pm, followed by a Saint John’s Day bonfire in the communal meadow.

Come and share a slice of cake and a glass of cider, fruit juice or coffee, both for 2? around the fire.

German : Feu de la Saint Jean Familly

Im Rahmen des Musikfestes und der Sommersonnenwende spielen die Musikateliers von Fervaques und Pont l’Evêque um 20:30 Uhr ein Konzert mit brasilianischen Perkussionsinstrumenten, gefolgt von einem Johannisfeuer auf der Gemeindewiese.

Genießen Sie am Feuer ein Stück Kuchen und ein Glas Cidre, Fruchtsaft oder Kaffee; beides für 2?

Italiano :

Nell’ambito del festival musicale e del solstizio d’estate, i laboratori musicali Fervaques e Pont l’Evêque suoneranno percussioni brasiliane alle 20.30, seguite da un falò di San Giovanni nel prato comune.

Venite a condividere una fetta di torta e un bicchiere di sidro, succo di frutta o caffè intorno al fuoco; entrambi per 2?

Espanol :

En el marco del festival de música y del solsticio de verano, los talleres de música Fervaques y Pont l’Evêque tocarán percusión brasileña a las 20.30 h. A continuación, habrá una hoguera de San Juan en el prado común.

Venga a compartir un trozo de tarta y un vaso de sidra, zumo de frutas o café alrededor del fuego; ambos por 2?

L’événement Feu de la Saint Jean Familly Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-06-17 par OT CA de Lisieux Normandie