Feu de la Saint-Jean Geishouse 21 juin 2025 19:30

Haut-Rhin

Route du Haag Geishouse Haut-Rhin

Samedi 2025-06-21 19:30:00

2025-06-21

Ambiance conviviale garantie ! Une buvette, Snacks et tartes flambées vous régaleront

Une buvette, Snacks et tartes flambées vous régaleront en attendant à:

21h Crémation du petit bûcher.

22h15 Feu d’artifice. 0 .

Route du Haag

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 30 60 mairie.geishouse@geishouse.fr

English :

A friendly atmosphere guaranteed! A refreshment bar, snacks and tarts flambées will delight you

German :

Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Ein Imbissstand, Snacks und Flammkuchen werden Sie verwöhnen

Italiano :

Un’atmosfera amichevole garantita! Un bar, snack e crostate flambées vi delizieranno

Espanol :

Ambiente acogedor garantizado Un bar de refrescos, aperitivos y tartas flambeadas le encantarán

