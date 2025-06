FEU DE LA SAINT JEAN Grenade 27 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

FEU DE LA SAINT JEAN QUAI DE GARONNE Grenade Haute-Garonne

Préparez-vous à une soirée festive et chaleureuse au bord de la Garonne avec le traditionnel Feu de la Saint-Jean à Grenade-sur-Garonne, le vendredi 27 juin 2025.

Un événement intergénérationnel à ne pas manquer, mêlant animations pour enfants, repas convivial, musique des années 80 et feu spectaculaire au cœur de l’été. Dès 19h, rendez-vous au quai de Garonne pour une soirée animée dans une ambiance familiale et festive.

Au programme Animations pour enfants spectacle jeune public et sculpture de ballons, Ambiance musicale assurée par Alan, avec les plus grands tubes des années 80. Soirée moules-frites à savourer en plein air 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants (sur réservation auprès du Comité des Fêtes de Grenade). À 22h30, allumage du Feu de la Saint-Jean, moment fort et symbolique de la soirée

Un cadre unique, une programmation accessible à tous, des animations gratuites pour les enfants et un repas populaire à petit prix tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée d’été.

Réservation conseillée pour le repas au 06 13 79 27 84. 5 .

QUAI DE GARONNE

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie comitedanimation31330@orange.fr

