Feu de la Saint-Jean Les Farges 28 juin 2025 19:00

Dordogne

Feu de la Saint-Jean Le bourg Les Farges Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Feu de la St Jean. Retransmission finale Top 14. Pensez à apporter vos couverts et vos assiettes.

Menu Melon Jambon, Paëlla, Omelette Norvégienne, Café et vin compris. Repas sur réservation.

Le bourg

Les Farges 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 83 35 60

English : Feu de la Saint-Jean

St John’s bonfire. Top 14 final broadcast. Please bring your own cutlery and plates.

Menu: Melon Jambon, Paëlla, Norwegian Omelette, Coffee and wine included. Reservations required.

German : Feu de la Saint-Jean

Feuer am Johannistag. Übertragung des Finales der Top 14. Denken Sie daran, Ihr Besteck und Ihre Teller mitzubringen.

Menü: Melonenschinken, Paëlla, Norwegisches Omelett, Kaffee und Wein inklusive. Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Falò di San Giovanni. Trasmissione della finale di Top 14. Non dimenticate di portare posate e piatti.

Menu: Jambon di melone, Paëlla, Omelette norvegese, caffè e vino inclusi. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Feu de la Saint-Jean

Hoguera de San Juan. Retransmisión de la final del Top 14. No olvides traer cubiertos y platos.

Menú: Jambon de melón, Paëlla, Tortilla noruega, Café y vino incluidos. Reserva obligatoria.

