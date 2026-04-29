Malmerspach

Feu de la Saint-Jean

Malmerspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Un petit bûcher sera allumé lors de la fête du 13 juillet !

Un petit bûcher sera allumé lors de la fête du 13 juillet ! 0 .

Malmerspach 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 62 35

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English :

A small bonfire will be lit during the July 13 festivities!

L’événement Feu de la Saint-Jean Malmerspach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin