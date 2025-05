Feu de la Saint-Jean – Mitzach, 21 juin 2025 18:30, Mitzach.

Samedi 2025-06-21 18:30:00

Fêtez le solstice d'été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! Feu d'artifice à 23h30 et crémation à la suite. Restauration, buvette et animation musicale.

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean à Mitzach. Ambiance conviviale garantie !

Feu d’artifice à 23h30 et crémation à la suite.

Vue magnifique sur la Vallée.

Restauration, buvette et animation musicale. 0 .

Mitzach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 60 59 mairie.mitzach@wanadoo.fr

English :

Celebrate the summer solstice in light around the Midsummer fire. Friendly atmosphere guaranteed! Fireworks at 11:30 pm and cremation afterwards. Catering, refreshments and musical entertainment.

German :

Feiern Sie die Sommersonnenwende ganz im Licht rund um das Johannisfeuer. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Feuerwerk um 23:30 Uhr und anschließende Einäscherung. Essen, Trinken und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Celebrate il solstizio d’estate alla luce del fuoco di mezza estate. Un’atmosfera amichevole garantita! Fuochi d’artificio alle 23.30 e successiva cremazione. Catering, rinfreschi e intrattenimento musicale.

Espanol :

Celebre el solsticio de verano a la luz del fuego. Ambiente agradable garantizado Fuegos artificiales a las 23:30 y cremación posterior. Catering, refrescos y animación musical.

