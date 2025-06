Feu de la Saint-Jean Mollau 21 juin 2025 19:00

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

– Accueil 19h00

– Petit bûcher 20h30

– Bûcher Moyen 21h30

– Grand Bûcher 22h30

– Feux d’artifices 23h00

Pour mémoire, l’histoire dit que c’est Mollau qui signalait la mise à feux des bûchers des autres Communes, c’est pour cette raison que le bûcher figure sur les armoiries de la commune de Mollau. Les « Conscrits » de cette année sont une ancienne équipe qui a voulu perpétuer la tradition. 0 .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 60 24

English :

Celebrate the summer solstice in style around the Midsummer bonfire. A friendly atmosphere guaranteed! Welcome at 7:00 pm, Small bonfire at 8:30 pm, Medium bonfire at 9:30 pm, Large bonfire at 10:30 pm, Fireworks at 11:00 pm. This year’s « Conscrits » are an old team who have decided to carry on the tradition.

German :

Feiern Sie die Sommersonnenwende ganz im Licht rund um das Johannisfeuer. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Empfang um 19.00 Uhr, Kleiner Scheiterhaufen um 20.30 Uhr, Mittlerer Scheiterhaufen um 21.30 Uhr, Großer Scheiterhaufen um 22.30 Uhr, Feuerwerk um 23.00 Uhr. Die diesjährigen « Conscrits » sind ein altes Team, das die Tradition fortsetzen möchte.

Italiano :

Festeggiate il solstizio d’estate in grande stile attorno al falò di mezza estate. Atmosfera amichevole garantita! Accoglienza alle ore 19.00, falò piccolo alle ore 20.30, falò medio alle ore 21.30, falò grande alle ore 22.30, fuochi d’artificio alle ore 23.00. I « Conscrits » di quest’anno sono una vecchia squadra che ha voluto portare avanti la tradizione.

Espanol :

Celebre el solsticio de verano por todo lo alto alrededor de la hoguera Midsummer. Ambiente agradable garantizado Bienvenida a las 19.00 h, hoguera pequeña a las 20.30 h, hoguera mediana a las 21.30 h, hoguera grande a las 22.30 h, fuegos artificiales a las 23.00 h. Los « Conscrits » de este año son un antiguo equipo que ha querido continuar la tradición.

L’événement Feu de la Saint-Jean Mollau a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin