Montsaunès

FEU DE LA SAINT-JEAN

Montsaunès Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean.

14h Pétanque en doublette ouvert à tous

19h Repas animé par le duo HUMAN Moules/frites & Tarte aux pommes

22h30 Embrassement du feu 15 .

Montsaunès 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Festival Committee invites you to their St. John’s Day bonfire.

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Montsaunès a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE