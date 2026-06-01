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FEU DE LA SAINT-JEAN Montsaunès

FEU DE LA SAINT-JEAN Montsaunès samedi 20 juin 2026.

Ville : 31260 Montsaunès

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Montsaunès

FEU DE LA SAINT-JEAN

Montsaunès Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le comité des fêtes vous convie à leur feu de la Saint-Jean.
14h Pétanque en doublette ouvert à tous
19h Repas animé par le duo HUMAN Moules/frites & Tarte aux pommes
22h30 Embrassement du feu 15  .

Montsaunès 31260 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Festival Committee invites you to their St. John’s Day bonfire.

L’événement FEU DE LA SAINT-JEAN Montsaunès a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE