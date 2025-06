Feu de la Saint-Jean Nilvange 28 juin 2025 18:00

Samedi 2025-06-28 18:00:00

Venez célébrer en famille la Saint-Jean, avec un spectacle de feu « sacred fire » par la compagnie « Il était une flamme » à la tombée de la nuit.

Animation par DJ Nicolas Wizard, jeux gonflables pour les enfants.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Ecole Georges Brucer

Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30 c.heydel@mairie-nilvange.fr

English :

Come and celebrate Midsummer’s Day with the whole family, with a « sacred fire » show by the « Il était une flamme » company at dusk.

Entertainment by DJ Nicolas Wizard, inflatable games for children.

Refreshments and snacks on site.

German :

Feiern Sie mit der ganzen Familie den Johannistag mit einer Feuershow « sacred fire » des Ensembles « Il était une flamme » bei Einbruch der Dunkelheit.

Unterhaltung durch DJ Nicolas Wizard, aufblasbare Spiele für Kinder.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di mezza estate con tutta la famiglia, con uno spettacolo di « fuoco sacro » della compagnia « Il était une flamme » al tramonto.

Intrattenimento del DJ Nicolas Wizard, giochi gonfiabili per bambini.

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Venga a celebrar el solsticio de verano con toda la familia, con un espectáculo de « fuego sagrado » a cargo de la compañía « Il était une flamme » al anochecer.

Animación a cargo del DJ Nicolas Wizard, juegos hinchables para los niños.

Refrescos y comida in situ.

