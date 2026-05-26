Otterswiller

Feu de la Saint-Jean

Parking de la gare Otterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le 13 juin 2026, ne manquez pas le traditionnel feu de la Saint-Jean à Otterswiller !

Au programme, animation musicale, buvette, restauration et le feu d’artifice .

Parking de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est fjcotterswiller@gmail.com

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English :

L’événement Feu de la Saint-Jean Otterswiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région