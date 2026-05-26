Feu de la Saint-Jean Otterswiller
Feu de la Saint-Jean Otterswiller samedi 13 juin 2026.
Otterswiller
Feu de la Saint-Jean
Parking de la gare Otterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le 13 juin 2026, ne manquez pas le traditionnel feu de la Saint-Jean à Otterswiller !
Au programme, animation musicale, buvette, restauration et le feu d’artifice .
Parking de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est fjcotterswiller@gmail.com
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English :
L’événement Feu de la Saint-Jean Otterswiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région