Feu de la Saint-Jean Ouistreham
Feu de la Saint-Jean Ouistreham mardi 23 juin 2026.
Ouistreham
Feu de la Saint-Jean
Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Feu de la Saint-Jean avec Karaoké
Feu de la Saint-Jean avec Karaoké .
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
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English : Feu de la Saint-Jean
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L’événement Feu de la Saint-Jean Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer
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