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Feu de la Saint-Jean Ouistreham

Feu de la Saint-Jean Ouistreham mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place Albert Lemarignier

Ville : 14150 Ouistreham

Département : Calvados

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ouistreham

Feu de la Saint-Jean

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Feu de la Saint-Jean avec Karaoké
Feu de la Saint-Jean avec Karaoké   .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25  info@ville-ouistreham.fr

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English : Feu de la Saint-Jean

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L’événement Feu de la Saint-Jean Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer

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