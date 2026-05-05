Ouistreham

Feu de la Saint-Jean

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Feu de la Saint-Jean avec Karaoké

Feu de la Saint-Jean avec Karaoké .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint-Jean

Midsummer bonfire with karaoke

L’événement Feu de la Saint-Jean Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Caen la Mer