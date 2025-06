Feu de la Saint Jean – Plaimpied-Givaudins 21 juin 2025 16:00

Cher

Feu de la Saint Jean 1 Rue Saint-Martin Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le club de football de Plaimpied vous invite à célébrer le traditionnel feu de la Saint-Jean. Une journée festive et conviviale vous attend !

Des animations pour les enfants seront proposées tout au long de l’après-midi structures gonflables, karting, balades à poney et divers jeux feront le bonheur des plus jeunes jusqu’à la retraite aux flambeaux, qui débutera à la tombée de la nuit. Celle-ci sera suivie de l’allumage spectaculaire du feu de la Saint-Jean.

La soirée se poursuivra en musique avec un DJ, pour célébrer comme il se doit la Fête de la Musique dans une ambiance festive et dansante.

Restauration sur place de quoi régaler petits et grands ! .

1 Rue Saint-Martin

Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 88 60 mairiedeplaimpied@wanadoo.fr

English :

Plaimpied soccer club invites you to celebrate the traditional Midsummer bonfire. A festive and convivial day awaits you!

German :

Der Fußballverein von Plaimpied lädt Sie ein, das traditionelle Johannisfeuer zu feiern. Ein festlicher und geselliger Tag erwartet Sie!

Italiano :

La squadra di calcio Plaimpied vi invita a festeggiare il tradizionale falò di mezza estate. Vi aspetta una giornata festosa e conviviale!

Espanol :

El club de fútbol Plaimpied te invita a celebrar la tradicional hoguera de San Juan. ¡Te espera una jornada festiva y de convivencia!

L’événement Feu de la Saint Jean Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2025-06-12 par OT BOURGES